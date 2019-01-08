أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بوهران اليوم الثلاثاء حكما بالسجن لمدة عشر سنوات في حق شخصين أدينا بتهمة الاعتداء على سائق سيارة أجرة و سرقة سيارته.

وتعود حيثيات القضية إلى شهر نوفمبر 2017 بالقرب من مستشفى الأطفال بحي المنزه (كنستال سابقا) عندما تلقى سائق سيارة أجرة ضربات على رأسه من أحد الزبونين صعد من الخلف. و رغم مقاومته تمكن الشخصان من إجباره على الخروج من السيارة ليصاب في ساقه الأيسر عند رجوعها إلى الوراء و ينجو من موت محقق.

وعثر على السائق في وقت لاحق مرميا على الرصيف ليتم نقله إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية على ساقه الأيسر ناهيك عن اصابته بجروح في أنحاء أخرى من جسمه.

وقد تم إلقاء القبض على الجناة ب.هـ (24 سنة) و أ. ل (23 سنة) غير أنه لم يتم العثور على السيارة التي بيعت لوسيط يدعى ب.س.أ يوجد في حالة فرار.

وفي جلسة اليوم الثلاثاء لم ينكر المتهمان الحقائق التي وجهت لهما لكنهما رفضا تهمة تكوين جمعية أشرار، فيما اعترفا بالاعتداء على سائق سيارة الأجرة باستخدام العنف دون ترصد مسبق معللين ذلك بحالة سكر.

وفي مرافعته ركز ممثل النيابة على سبق الإصرار و الترصد ملتمسا عقوبة 15 سنة سجنا و غرامة مالية مليون دج ضد المتهمين.

وبعد المداولات حكمت المحكمة على ب.هـ و أ.ل بالسجن لمدة عشر سنوات و بغرامة قدرها مليون دج. كما يجب على المدانين دفع إلى الطرف المدني مبلغ 3 ملايين دج، فيما تم الحكم على ب.س.أ الموجود في حالة فرار بـ 20 سنة سجنا غيابياً.