تسببت الثلوج المتساقطة في غلق عدد من الطرقات الوطنية والولائية، وفقا لما أعلنت عنه مصالح الدرك الوطني، عبر موقع طريقي.

وأوضح نفس المصدر أن من بين الطرق المقطوعة، الطريق الولائي رقم 3 ببلدية بودريعة بني ياجيس بحيجل، والطرق الوطني رقم 26 بلدية شلاطة بجاية، والطريق الولائي رقم 253 فج شلاطة ببلدية ايفروحنن تيزي وزو، والطريق الوطني رقم 15 فج تيروردة ايفروحنن تيزي وزو، والطريق البلدي غير المرقم المؤدي لمنطقة شال دو كاف بلدية الاصنام بالبويرة، والطريق الوطني رقم 30 آيت مهدي تيزي وزو، والطريق الولائي رقم 33 الرابط بين تكجدة وبلدية آيت بومهدي.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد حذرت من تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 700 متر، بولايات شرق ووسط البلاد.

ويتعلق الأمر بكل من سوق اهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، البويرة، بجاية، جيجل، تيزي وزو، بومرداس، البليدة، المدية وعين الدفلى.

وتمتد صلاحية النشرية إلى غاية اليوم الجمعة 11 جانفي، في حدود الساعة التاسعة مساء، كما يتوقع أن يصل سمك الثلوج 25 سم محليا طيلة فترة النشرية.

كما يرتقب أن يستمر تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 900 متر، بكل من تيسمسيلت، شمال تيارت، الجلفة،وشمال الأغواط، حيث ينتظر أن يصل سمك الثلج بين 10 و15 سم.



