أقدم شخص في العقد الرابع من عمره، وهو أب لثلاثة أطفال، على وضع حد لحياته اليوم بعدما شنق نفسه بواسطة سلك كهربائي ببيته العائلي الكائن بحي 1500 مسكن" ليكوتاك" ببلدية البويرة في عاصمة الولاية.

وحسب ما تحصلت عليه "الخبر" من مقربين له أن رب العائلة يعاني أزمة سكنية كون يتقاسم غرفة مع أفراد عائلته المكونين من ثمانية أشخاص.

وعثر عليه ببهو البيت ونقلت الفرقة المختصة جثة الضحية إلى المؤسسة الإستشفائية محمد بوضياف لتشريح الجثة، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة سبب الانتحار.