لم يصدق سكان مدينة الغزوات الساحلية في ولاية تلمسان أن مجلسهم الشعبي البلدي تحول إلى فضاء للسب والشتم بدل مناقشة مشاكل المواطنين وإيجاد حل لانشغالاتهم، حيث تحولت جلسة الاجتماع الأخيرة إلى تصفية حسابات بين الأعضاء فتعالت أصوات الشتم والكلام القبيح إلى خارج أسوار قاعة الاجتماعات، ما دفع ببعض المارة إلى المسارعة نحو القاعة من أجل فك النزاع بين المتخاصمين، في مشهد يؤكد ضعف هذا المجلس الذي كان يعلق عليه مواطنو الغزوات آمالا كبيرة.. لكن الجبل تمخض فولد فأرا.