تمكن مؤخرا عناصر الدرك الوطني لتلمسان من توقيف 7 أشخاص بشاطئ "المخلد" ببلدية هنين في محاولة إبحار سري، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لخلية الاتصال لهذا السلك الأمني.

وذكر البيان أن العملية قام بها عناصر الدرك الوطني لدائرة هنين بناء على معلومات تفيد بتحضير شخص لهجرة غير شرعية انطلاقا من الشاطئ المذكور.

و تم توقيف هؤلاء الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19و 40 سنة كلهم من جنسية جزائرية على متن قارب مطاطي مزود بمحرك و كذا حجر 6 دلاء بلاستكية ذات سعة 25 لتر مملوءة بمادة المازوت و 3 حقائب للظهر تحتوي على أغراض و مواد غذائية وفق ذات المصدر.

و تم تقديم الأشخاص السبعة الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان الذي أمر بإيداع إثنين منهم الحبس المؤقت والإفراج عن الباقين كما أشير إليه.