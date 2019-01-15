أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، إلى إعادة فتح المرافق العامة المغلقة بالعاصمة واسترجاع أملاك الجماعات المحلية غير المستغلة.

ولدى تفقده أشغال حماية الواجهة البحرية وتهيئة خليج الجزائر خلال زيارة عمل إلى ولاية الجزائر بمناسبة إحياء اليوم الوطني للبلدية، وجه بدوي تعليمات إلى المنتخبين المحليين لإعادة فتح المرافق العامة المغلقة بالجزائر العاصمة واسترجاع أملاك الجماعات المحلية فورا واستغلالها لفائدة الشباب.

كما شدد الوزير على أهمية إنشاء فضاءات جديدة للترفيه على مستوى العاصمة، لاسيما وأن خليج الجزائر يضم "قرابة 2.5 مليون نسمة".

وفي هذا الصدد، طالب الوزير من المسؤولين المحليين بـ "التطبيق الصارم لسياسة القضاء على الأحياء القصديرية بهدف توفير فضاءات جديدة واستغلالها في إنشاء هياكل ترفيهية".

كما أكد أهمية الشراكة بين المستثمرين العموميين والخواص لتوسيع مشروع تهيئة خليج الجزائر الذي رصد له مبلغ مالي يقدر بـ 100 مليار دج وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى.