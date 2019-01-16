حذرت وزارة التربية الوطنية من خطر استعمال تطبيق الـ"تيك توك" الذي انتشر استعماله في الفترة الأخيرة بشكل كبير بالجزائر، وخاصة لدى فئة الشباب والمراهقين.

وجاء في تعليمة للوزارة نشرتها على صفحتها بالفايسبوك " في إطار الوقاية من المخاطر التي تنجر عن الاستعمال السيئ لشبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما التطبيق المسمى 'Tik Tok' .... والذي يشكل خطرا محدقا على فئة القصر، حيث تتميز هذه المنصة بكونها تسمح بتقاسم العروض الفنية (أغاني، رقص، تهريج، تقليد، تحدي ...) والتي تكون في شكل مقاطع فيديو قصيرة المدة".

وحسب التعليمة فإن مخاطر استعمال هذا التطبيق تكمن في سهولة تقاسم وتشارك مقاطع الفيديو، ما قد يترتب عنها مواقف غير أخلاقية أو غير لائقة تعرض القصر والشباب إلى الابتزاز والاستغلال من طرف المنحرفين والمستدرجين. كما حذرت التعليمة من أن التحديات المقترحة من قبل المستعملين الآخرين للتطبيق قد تعرض حياة البعض للخطر.