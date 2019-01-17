سجل موالو بلدية الحاج المشري بالأغواط نفوق أكثر من 540 خروف حديثي الولادة وعجلين خلال الأسبوعين الآخرين.

وقد تنقلت "الخبر" لأحد الموالين بمنطقة الصيادة ببلدية الحاج المشري مساء اليوم الخميس أين وقفنا على كارثة حقيقية في رؤوس الماشية، حيث كشفت "عائلة الشرفي ناصر" عن نفوق 150 خروفا منذ أسبوع فقط، منها 80 خروفا وعجلين تم حرقها وردمها من طرف البيطري في حين تم وضع 70 خروفا في أكياس بلاستيكية. ولم تتمالك العائلة نفسها أمام هذه المجزرة التي خلفها داء الطاعون في قوت عيشهم حيث وجدناهم يذرفون الدموع رجالا ونساءا من شدة تأثرهم بما يشاهدونه ساعة بعد ساعة من نزيف في ثروتهم.

ومما عمق من مأساتهم عدم وصول جرعات اللقاح إليهم إلى غاية اليوم رغم نداءاتهم المتكررة، وأفاد مصدر من البلدية أنه تم منح البلدية 320 جرعة لقاح رغم أنها بلدية تتوفر على حوالي 80 ألف رأس من الغنم تعد مصدر عيش أغلب سكان البلدية.

ويناشد موالو الحاج المشري والي الولاية بالتدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من ثروتهم الحيوانية.