كشف رئيس إحدى بلديات ولاية غليزان ينتمي للتجمع الوطني الديمقراطي لـ ”الخبر” أنه مغضوب عليه من قبل الأمين الولائي للأرندي، متهما إياه بالانحياز إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي المنتمي للغريم جبهة التحرير الوطني، وقد انتخب عليه مؤخرا في استحقاقات مجلس الأمة، وقد يقصى من التجمع الوطني الديمقراطي قريبا كما تم إقصاء بعض رؤساء البلديات الذين ”قلبوا الفيستة” وصاروا أفالانيين، وكان آخرهم رئيس بلدية بني زنطيس. وقد أسرّ نفس النتحدث أنه لن يجد حرجا إذا ما تمّ إقصاؤه بسبب ذلك.