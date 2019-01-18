قضى الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، على أبوطلحة الحسناوي، الذي يعد أهم قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي في ليبيا، وذلك خلال عملية عسكرية للجيش جنوبي البلاد.

وتم القضاء على الحسناوي في مداهمة للجيش الوطني الليبي لمنزل كان يقيم به الإرهابي بمنطقة قيرة الشاطئ، جنوبي البلاد.

وأسفرت العملية عن مقتل شخصين آخرين إلى جانب الحسناوي، أحدهما فجر نفسه بحزام ناسف، و يعتقد أنهما من غير الجنسية الليبية، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام.

وقال الناطق باسم الجيش، العميد أحمد المسماري، في بيان: "تعلن غرفة عمليات الكرامة عن مقتل الإرهابي عبد المنعم الحسناوي المكنى أبو طلحة، والإرهابي المهدي دنقو، والإرهابي المصري عبدالله الدسوقي، في عملية نوعية".

وأوضح الجيش أن العملية "قامت بها مجموعة العمليات الخاصة المشكلة من كتيبة شهداء الزاوية، وكتيبة طارق بن زياد"، فجر الجمعة بمنطقة الشاطئ في الجنوب الغربي.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ العملية "بعد ورود معلومات بوجود عناصر إرهابية داعشية في الموقع الذي يقع شمال غرب مدينة سبها بحوالي 60 كيلومترا".

ويعرف "أبو طلحة الليبي"، بالإرهابي ذي الـ7 أرواح، ويعد أحد أبرز القيادات الإرهابية، كما يعتبر أحد القادة المؤسسين في تنظيم جبهة النصرة المنهار في سوريا والذي نشط في صفوفه حتى عودته إلى ليبيا.