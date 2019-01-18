أوقفت مصالح أمن ولاية ميلة بحر هذا الأسبوع، شخصا مشتبها فيه وبحوزته 42 قطعة نقدية أثرية وقطعة من المرجان، حسب ما أفاد به، اليوم الجمعة، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن مجريات القضية تمت على إثر استغلال معلومات من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية حول صفقة مشبوهة أين تم خلالها، تكثيف التحريات التي أسفرت عن توقيف المشتبه فيه وبحوزته 42 قطعة نقدية أثرية وقطعة من المرجان التي تم إرسالها لمديرية الثقافة لولاية ميلة قصد إجراء خبرة تقنية عليها.

ومن جهتها، أوقفت مصالح أمن ولاية عين تيموشنت شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات متكونة من ستة أشخاص مشتبه فيهم، مع حجز 7 كيلوغرام و800 غرام من مادة الكيف المعالج. كما تم حجز، خلال هذه العملية، مركبتين سياحيتين وعدد من الهواتف النقالة ومبلغ مالي يعد من عائدات عملية البيع, يضيف البيان.