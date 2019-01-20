شب حريق في مبنى سكني بمنتجع كورشوفيل الفاخر الواقع في جبال الألب الفرنسية، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة.

وذكرت مصادر إخبارية محلية، اليوم الأحد، أن الحريق اندلع في تمام الساعة 4:30 فجرا (بالتوقيت المحلي) في الطابق الثالث والأخير من المبنى حيث كان يقطن بهما نحو 60 شخصا بينهم أجانب، مضيفة أنه لم يعرف سبب الحريق حتى الآن.

وأوضحت ذات المصادرأن مروحيات قامت بنقل المصابين بجروح بالغة إلى المستشفيات، بينما خضع عشرات آخرون لفحوصات طبية، مشيرة إلى أنه تم إجلاء جميع سكان المبنى وإعادة تجميعهم في قاعة مشتركة.