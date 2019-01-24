توصل مجموعة من الباحثين في جامعة ألبيرتا بكندا إلى مجموعة من النتائج المذهلة بعد دمج السليكون في بطاريات الليثيوم الحالية، حيث أصبحت تدعم قدرة 10 مرات أكثر في البطاريات مع تكلفة أقل.

ووفقا لما نشره موقع "pocketnow" الأمريكى، يشغل تطوير تقنية البطاريات الكثير من الباحثين خلال الفترة الأخيرة، وبشكل خاص تطوير تقنية بطاريات الليثيوم التى تستخدم حالياً فى الهواتف الذكية.

وكشف مجموعة من العلماء، خلال أحد الأبحاث، عن إمكانية دمج السليكون في بطاريات الليثيوم لإنتاج قدرة أعلى للبطارية 10 مرات أكثر دون أن ترتفع تكلفة إنتاج البطاريات، إذ تقوم فكرة التقنية الجديدة لبطاريات الليثيوم على استبدال الجرافيت المستخدم في البطاريات بالسليكون.

ونظراً لارتفاع تكلفة الجرافيت النقي بشكل كبير يصل إلى 10 آلاف دولار للطن، لذا فإن استبدال الجرافيت بالسيلكون سيؤدى إلى انخفاض التكلفة إلى الثلث تقريباً.

وسعى الباحثون في جامعة ألبيرتا لتطوير السيلكون ليأتي بقدرة أفضل على الاندماج في تقنية البطاريات ودعم الشحن لأكثر من مرة، حيث توصل فريق الباحثين إلى أن استخدام السيلكون بحجم أصغر يصل إلى النانومتر يمكن أن يدعم تخزين أعلى للطاقة لتدعم التقنية الجديدة في النهاية قدرة أعلى 10 مرات من الجرافيت.