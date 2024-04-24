صادي وبوزناد في لوزان

يتواجد وليد صادي رئيس الفاف والأمين العام نذير بوزناد منذ ساعات في مدينة لوزان السويسرية بغرض التواصل مع المحامي وإبداع شكوى رسمية ضد القرار الصادر عن لجنة استئناف الكاف.

ويرتكز طعن الاتحادية الجزائرية على مستوى تاس لوزان على خلو قرار لجنة استئناف الكاف من أي سند قانوني في رفض طعن الفاف في قرار لجنة مسابقات الكونفدرالية الذي اعتمد قمصان نادي نهضة بركان المغربي وعليه خريطة تغتصب الأراضي الصحراوية، رغم أن قوانين الكاف وقانون بورد الدولي يمنعان وجود أية صورة أو شعار أو كتابة على قمصان اللاعبين لها بعد سياسي.

وبعد دراسة الملف وضبط كل الإجراءات، من المقرر إيداع الطعن غدا على مستوى التاس بطابع استعجالي حتى يتم اتخاذ قرار على الأكثر قبل موعد نهائي كأس الكاف.