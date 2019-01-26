كشفت التحقيقات الألوية التي أجرتها مصالح الدرك الوطني بتيبازة أن نقص التهوية وارتفاع درجة الحرارة وراء اختناق 12 إمراة و4 أطفال بحمام خاص ببوهارون صبيحة اليوم.

وكانت 12 امرأة و4 أطفال قد تعرضوا صبيحة اليوم إلى حادث اختناق داخل حمام جماعي خاص ببلدية بوهارون شرقي تيبازة.

وتنقلت مصالح الحماية المدنية إسعاف عين المكان أين أسعفت 3 ضحايا ونقلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات ببلدية بواسماعيل لتلقي العلاج اللازم ،فيما كان البقية قد نقلوا من كرف ذويهم.

وأفاد مصدر محلي أنه ولحسن الضحايا تم التفطن لهم قبل فوات الأوان فيما فتح تحقيق من طرف عناصر فرقة الدرك الوطني ببوهارون في ملابسات الحادث والتي تبين انها راجعة لنقص التهوية وارتفاع درجة الحرارة داخل الحمام.

مدير الصحة لولاية تيبازة صرح مت جهته ل" الخبر" أن العيادة المتعدة الخدمات ببواسماعيل استقبلت 15 ضحية من بينهم أربعة أطفال حيث تم إسعافهم وقدمت لهم العلاجات اللازمة قبل ان يغادروا المصحة في حال جيدة بحسبه.