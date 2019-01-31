خلف، اليوم، انحراف سيارة على مستوى الطريق الرابط بين المويلح بالجلفة و سليم بالمسيلة مقتل سائقها، كما توفي، أمسية أمس، شاب يبلغ من العمر 32 سنة كان على متن دراجة نارية دهسته سيارة على مستوى الطريق الولائي رقم 65 الرابط بين بلدية دار الشيوخ و قرية المويلح، فيما أصيب 06 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 04 و 38 سنة كانوا على متن السيارة بجروح و تم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات من طرف رجال الحماية المدنية، فيما فتح رجال الدرك تحقيقا في الحادثة.