توفي أمس شخص في حادث مرور مروع بعد اصطدام سيارتين بمنطقة أم علي بتبسة كما أصيب ثلاثة أشخاص آخرون بجروح متفاوتة الخطورة .وأصيب شخصان آخران بجروح خطيرة في حادث مرور بين سيارتين على مستوى الطريق الولائي رقم 8 بمدينة مرسط شمال تبسة. فيما تعرض شخص لإصابة توصف بالخفيفة في انحراف سيارة وسط مدينة تبسة بالقرب من مركز التكوين المهني.

وقد نقل المصابون لمصالح الاستعجالات الطبية لتلقي الإسعافات الأولية من طرف فرق الحماية المدنية فيما حولت جثة الشخص المتوفي إلى مستشفى الشريعة تحسبا لاستكمال طلب رخصة الدفن.