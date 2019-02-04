توفي اليوم الإثنين، الوزير المنتدب السابق لدى وزير الدفاع الوطني، اللواء عبد المالك قنايزية، عن عمر ناهز 83 سنة، حسب ما علم لدى أقاربه.

وقد شغل المرحوم الذي ولد في 20 نوفمبر 1936 بولاية سوق أهراس، منصب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ما بين سنتي 1990و1991 قبل أن يعين في 2005 وزيرا منتدبا لدى وزارة الدفاع إلى غاية 2013.

وقد التحق المرحوم بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1958 وعمره لا يتجاوز 22 سنة برتبة ضابط ثم قائد وحدة.

وبعد الاستقلال، تولى الفقيد، بعد تكوين بالاتحاد السوفياتي سابقا وفرنسا، عدة مناصب في صفوف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي ثم مديرا مركزيا للعتاد والتجهيزات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني.

وبعد ترقيته سنة 1984 إلى رتبة عميد، عين قائدا للقوات الجوية قبل أن تتم ترقيته بعدها إلى رتبة لواء ويعين رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي.

وشغل الفقيد أيضا منصب سفير الجزائر بسويسرا.

وقد قلد قنايزية بعدة ميداليات من بينها ميدالية جيش التحرير الوطني والجيش الوطني الشعبي وكذا وسام الاستحقاق الوطني من مصف "الأثير".

كما شارك المرحوم في الحرب العربية الصهيونية سنة 1973 حيث كان قائدا لفرقة مدرعة، حيث تم تكريمه من قبل الرئيسي المصري آنذاك محمد أنور السادات.