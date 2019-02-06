بعد أن قال أمس، أن شخصية معروفة تتهرب عن دفع الضرائب، خلال مناقشة قانون مكافحة الفساد بالمجلس الشعبي الوطني، عاد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، اليوم ليكشف أن القضاء ألغى استفادات من قطع أرض غير قانونية لمسؤولين وأبنائهم.

يتواصل النقاش بالغرفة السفلى للبرلمان حول قانون مكافحة الفساد، وخلال نقاش نهار اليوم، قال الطيب لوح أنه في إحدى الولايات ألغى القضاء الإداري استفادات غير قانونية من قطع أرض لمسؤولين وأبنائهم اعتدوا على أملاك الدولة.

ولم يعط وزير العدل تفاصيل أكثر عن القضية مثلما لم يذكر أمس اسم الشخصية المعروفة التي لا تدفع ضرائب.