توفي مساء اليوم الفنان العابد بن عودة المعروف تحت اسم عز الدين الشلفي بعد اصابته بجلطة دماغية، ونقل المرحوم الى مستشفى الأخوات باج بالشلف أين لفظ أنفاسه الأخيرة.

وعرف الفقيد عبر أغنتيه الشهيرة "واش جابك ليا خيرة" وأغاني أخرى من بينها أغاني سياسية كلفته دخول السجن عام 2007 ، وظل الفنان بعيد عن الأضواء مكتفيا باحياء الحفلات العائلية وحفلات خاصة.

عز الدين الشلفي رفض في وقت قريب كل عروض المشاركة في العديد من المهرجانات محتفظا بذلك بطبعه الثائر، وسيوارى الفقيد غدا بمقبرة حي الزبوج بالشلف.