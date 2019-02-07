رفضت نورية بن غبريت التراجع عن تصريحاتها حول الصلاة في المدارس والتي أثارت جدلا واسعا.

وقالت وزيرة التربية في ردها على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، أن كلامها كان واضحا.

وأضافت أن "الصلاة تؤدى في المساجد التي تسمح بتحقيق كل الضوابط اللازمة للقيام بالواجبات" بمعنى أن الصلاة في المساجد وفي المنزل تأكيدا لتصريحاتها السابقة المانعة لتأدية هذه الفرضية في المدارس.

واسترسلت الوزيرة التي انفردت مقارنة بزملائها في الحكومة بكثرة إثارتها للقضايا الجدلية في محاولة لتخفيف الضغط أن الاستعمار لم يستطع المساس بثوابتنا.