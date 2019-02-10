بلغ معدل البطالة بالجزائر 11.7 بالمائة في سبتمبر 2018 مقابل 11.1 بالمائة في أفريل 2018 بزيادة 0.6 نقطة خلال هذه الفترة لكنها بقيت مستقرة مقارنة بسبتمبر 2017 (11.7 بالمائة أيضا)، حسب ما أعلن الديوان الوطني للإحصائيات.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل 1.462 مليون شخص في سبتمبر الماضي مقابل 1.378 مليون شخص في أفريل 2018 و 1.44 مليون شخص في سبتمبر 2017.

وارتفع معدل البطالة لدى الرجال منتقلا من 9 بالمائة في أفريل 2018 إلى 9.9 بالمائة في سبتمبر 2018، حسب الديوان.

لكن معدل البطالة عند النساء عرف انخفاضا طفيفا حيث انتقل من 19.5 بالمائة في أفريل 2018 إلى 19.4 بالمائة في سبتمبر 2018.

وتم ملاحظة فروقات معتبرة حسب العمر ومستوى التكوين والشهادة المحصل عليها، حسب نتائج التحقيق الذي أعده الديوان تحت عنوان "النشاط الاقتصادي والتشغيل والبطالة في سبتمبر 2018".

وفيما يخص معدل البطالة لدى الشباب من الفئة العمرية 16-24 سنة، فقد بلغ 29.1 بالمائة في سبتمبر الماضي مقابل 26.4 بالمائة في أفريل 2018 (ارتفاع 2.7 نقطة) و 28.3 بالمائة في سبتمبر 2017. وبلغ معدل البطالة لدى هذه الفئة 24.6 بالمئة بالنسبة للرجال و51.3 بالمائة عند النساء.

أما نسبة البطالة عند فئة الـ 25 سنة وما فوق فقد بلغت 8.9 بالمائة في سبتمبر 2018 حيث قدرت 7.4 بالمائة لدى الرجال و 15.2 بالمائة لدى النساء.

و بخصوص توزيع نسبة البطالة حسب الشهادات المحصل عليها، تم تسجيل 668.000 بطال غير حاصلين على شهادة، أي بنسبة 45.7 بالمئة من مجموع البطالين.

ومن إجمالي فئة البطالين يشكل خريجو التكوين المهني نسبة 26.4 بالمائة (386.000 بطال) فيما تشكل نسبة خريجي التعليم العالي 27.9 بالمائة (408.000 بطال).

وفي المتوسط، يعتبر أكثر من بطال من بين اثنين (56.9 بالمائة) بطالا لفترة طويلة، أي أنه يبحث عن منصب عمل منذ سنة على الأقل.

ويعتبر بطالا كل شخص يتراوح عمره بين 16 و 59 سنة ، دون عمل مع تصريحه بالاستعداد للعمل و شروعه في البحث عن شغل خلال الفترة المعنية.