وجهت وزارة السكن والعمران والمدينة تعليمة إلى مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري على مستوى 48 ولاية، تأمرهم فيها بضرورة التسريع في وتيرة تحصيل إيجار السكنات والمحلات التابعة لها، من خلال التنقل إليها وإعذار أصحابها قبل الانتقال إلى متابعة المتأخرين منهم قضائيا.

وأوضح مصدر عليم من ديوان الترقية والتسيير العقاري لـ"الخبر" أنه بأمر من الوزارة الوصية سيتم التنقل في فرق خاصة إلى أصحاب المحلات وشاغلي السكنات الذين تأخروا في تسديد مستحقات الإيجار الخاصة بهم.

وأضاف المتحدث ذاته أن ديوان الترقية والتسيير العقاري يسعى لأن يعالج وضعيتهم بالطرق السلمية، عبر تحسيسهم بمغبة عدم الدفع الذي يؤدي، حسبه، إلى عقوبات التأخير ثم المتابعة القضائية، حيث أوضح المعني أن فرقا تابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري الولائية ستتوجه إلى جميع المعنيين، سواء تعلق الأمر بشاغلي سكنات "أوبيجيي" أو المستفيدين من محلات تجارية، الذين اتضح أنهم لا يسددون الإيجار المترتب عليهم، حيث ستكون لدى المخالفين مهلة للتسديد، قبل أن يتم تغريمهم ثم تحويل ملفاتهم إلى القضاء مباشرة، وهو الحل الأقصى، حسب المصدر نفسه الذي دعا إلى ضرورة تسديد الفواتير المتراكمة وهذا لكي يتفادى المتخلفون غرامات التأخير.

وأوضح المصدر نفسه أن الديون الإجمالية لديوان الترقية والتسيير العقاري لدى شاغلي السكنات والمحلات التابعة له في حدود الألفي مليار سنتيم، وهو رقم يصفه بـ"الرهيب"، وعليه سيتم التحرك من أجل استرجاعها من أصحابها دون هوادة، خاصة من الذين لا يبدون نية لتسديدها بالطرق القانونية المتاحة. غير أن المصدر أكد أن العديد من المواطنين، سواء شاغلي محلات أو سكنات "أوبيجيي"، تقدموا نحو مصالح دواوين الترقية والتسيير العقاري من أجل تسديد ما عليهم من إيجار أو غرامات، مشيرا إلى أن استقبالهم سيتمّ بشكل لائق.

وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، قد أكد أن تحصيل مستحقات الإيجار لدواوين الترقية والتسيير العقاري الخاصة بالسكنات الاجتماعية لا يتجاوز 33 بالمائة على المستوى الوطني، الأمر الذي أدى إلى تأزم الوضع المالي للكثير من الدواوين، حيث ذكر المسؤول قبل أسابيع في جلسة علنية بمجلس الأمة أن تحصيل الإيجار للسكنات الاجتماعية على المستوى الوطني لا يتجاوز 33 بالمائة رغم رمزية مستحقات الكراء التي تتراوح ما بين 1500 دينار و2800 دينار، كون هذه الصيغة من السكن مدعمة وتستفيد منها العائلات محدودة الدخل.