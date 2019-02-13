توفي شخص وتم إنقاذ اثنين آخرين،اليوم الأربعاء ،ببلدية تلاغ

(سيدي بلعباس)، إثر تعرضهم لاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة ، حسب ما علم لدى خلية الإعلام والاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أعوان الحماية المدنية تمكنوا من إنقاذ الأم والابن البالغين من العمر 67 و29 سنة على التوالي حيث قدمت لهما الإسعافات الأولية وحولا إلى مستشفى تلاغ في حين تم نقل الضحية وهو الأب البالغ من العمر 75 سنة قبل وصول الحماية المدنية إلا أنه فارق الحياة بذات المستشفى.