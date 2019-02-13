حجزت مصالح الدرك الوطني لولاية الجلفة حوالي قنطارين ونصف ( 250 كيلوغرام) من السمك الفاسد، حسب ما علم اليوم الأربعاء من

قيادة المجموعة الولائية.

واستنادا لذات المصدر، فقد تم حجز هذه السلعة مساء أمس الثلاثاء بعد أن تم توقيف شاحنة ذات مبرد على مستوى الطريق الوطني رقم واحد في شطره الرابط بين عاصمة الولاية وحاسي بحبح بالمكان المسمى " ورو" حيث وبعد تفتيش روتيني للأفراد تبين أن هذه المادة غير مطابقة لمعايير السلامة.

وقدرت قيمة هذه المحجوزات التي قرر إتلافها لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري بحوالي 150 ألف دج، يضيف نفس المصدر.

ويندرج هذا التدخل في إطار المهام المتعلقة بحفظ الصحة العمومية ومجابهة كل ما يضر بالمستهلك من حيث بيع مواد تضر بالصحة لعدم صلاحيتها حسب القائمين على ذات الجهاز الأمني.