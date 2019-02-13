تعرض زوال اليوم طالب في العشرينات من العمر ينحدر من بلدية الأخضرية إلى طعنة خنجر أصابته على مستوى الفخذ بكلية الرياضيات والإعلام الآلي بجامعة آكلي محند أولحاج بالبويرة، نقل على إثرها إلى مستشفى البويرة لتلقي الإسعافات.

وحسب ما تحصلت عليه "الخبر" فإن الشاب دخل في مناوشات مع زملاء له أقدموا على غلق أبواب الكلية ما عجل باحتدام الشجار وتطوره إلى استعمال الأسلحة البيضاء وتلقيه ضربة على مستوى الفخذ. حيث تم فتح تحقيق داخلي لمعرفة ملابسات الحادثة .

كما شهدت جامعة آكلي محند اولحاج بالبويرة اليوم شللا بكلية الآداب، وندد التنظيم الطلابي الحر الذين تبنى الإضراب "غياب الجدية في حل المشاكل الحقيقة التي يتخبط فيها هؤلاء وخاصة البيداغوجية منها".

وأغلق الطلبة المنضوون تحت لواء التنظيم الطلابي الحر كلية الآداب في وجه حركة الطلبة والأساتذة والإداريين، للمطالبة بإيجاد حلول جدية للمشاكل التي يتخبط فيها الطلبة، رافعين مطالب تعلقت بالجانب البيداغوجي تحصلت "الخبر" على نسخة منها.

وأحصى التنظيم الذي تبنى الإضراب، العديد من المشاكل، مشيرا إلى "فضائح” بأقسام الدراسة، وقال محررو البيان إن الجامعة والكلية على وجه الخصوص "تغرق في سوء التسيير والفوضى، ما حرم الطالب حقه في التحصيل والتقييم البيداغوجي".

وتمحورت مشاكل الطلبة المضربين عن الدراسة حول مشكل التأطير والطعون وعرض نتائج الامتحانات والنقص الفادح في فتح المناصب البيداغوجية لمواصلة الدراسة في الماستر، ومشكل الديون، وتأخر الانطلاق في الدراسة، وتأخر إصدار النتائج والشهادات وما ترتب عنه من مشاكل للطلبة المتخرجين.