كشفت مصادر إعلامية تونسية متطابقة ومنها اذاعة موزاييك عن اقدام مجموعة إرهابية امي على احتجاز سيدة ت تونسية بالمنطقة الريفية جبل السلوم رفقة زوجها والمحاذية الحدود الجزائرية بولاية القصرين .وكانت عناصر حرس الحدود بالقصرين قد حجزت مساء أمس اربع بنادق صيد ومبلغ 130 الف دينار تونسي بمسكن مهجور بجبل الشعامبي أثر معلومات عن تحركات مشتبه فيها لبعض عناصر المتاجرة في الأسلحة والمخدرات وتفيد مصادر علمية ان المجموعة المسلحة اخلت سبيل السيدة وزوجها ويعتقد أن المجموعة الإرهابية كانت تبحث عن التزود بالمال والمواد الغذائية بعد ان فرض عليها حصار المنطقة الأمنية من قبل الجيش التونسي .

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت الأسبوع الفارط ان الجيش الجزائرى قد رصد تحركات جماعة مسلحة تتحرك داخل التراب التونسي على محور الشريط الحدودي الشرقي مع ولاية تبسة في اتجاه جبال السلوم الشعامبي والسمامة باتجاه الكاف والقصرين وبحسب ما يتوفر لدينا من معلومات فان المجموعة تتكون من 20 عنصرا مسلحا من فلول القاعدة في المغرب الاسلامي كتيبة الفتح المبين والتي كانت تنشط تحت قيادة ابو لقمان الجزائرى وشقيقه قبل القضاء عليهما في عمليات نوعية للجيش التونسي لتستمر محاصرة المجموعة وملاحقتها في إطار تنسيق تونسي جزائري مكن من فرض طوق امني جعل هذه المجموعة في وضعية دفاع وبحث عن التموين واللجوء مغارات المناطق الجبلية بالنظر لتنفيذها لعدة عمليات نهب وابتزاز لسكان الشريط الحدودي التونسي الاستيلاء على المواد الغذائية تحت طائلة التهديد بالسلاح والقتل .