وسط أنباء عن القبض على زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، حسمت قيادة العمليات المشتركة، السبت، الجدل حول تحديد مكانه.وقال الناطق باسم العمليات المشتركة، العميد يحيى رسول، في حديث لـ"السومرية" إنه "في حال عثرنا على مكان البغدادي سوف نستهدفه ونقضي عليه، لكن لغاية الآن لم يتم تحديد مكان البغدادي".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت متأخر ليل الجمعة في خطاب موجه إلى الأمريكيين إنه سيدلي بـ"إعلان مهم" بشأن سوريا في غضون الساعات الأربع والعشرين المقبلة، واضعا العالم بـ"حالة ترقب استثنائية"، وسط توقعات متضاربة بشأن هذا الإعلان الذي سيكشفه ترامب بخصوص سوريا.

ووصلت التوقعات إلى حد القول إن ترامب من المرجح أن يعلن إلقاء القبض على زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، أو على الأقل كشف مصيره الغامض منذ أشهر عدة، إذ غاب "صوتا وصورة" تماما وسط توقعات بإصابته إصابة جسيمة، أو وفاته.

وتقول أوساط مواكبة لحالة الترقب حول العالم إن تنظيم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي أطلقت عملية عسكرية كبيرة قبل نحو أسبوعين نحو منطقة هجين السورية، والتي فيها آخر جيب لتنظيم داعش وتصل مساحتها إلى أربع كيلومترات، ربما يكون قد عثر على "خيط أو دليل" يُقرّب العالم من الشخص الذي أثار فزعا عالميا في عام 2014 عندما نجح أفراد تنظيمه في إسقاط مدن كاملة.

فيما تشكك أوساط كثيرة في أن يكرر ترامب نجاح سلفه باراك أوباما في إبلاغ الأمريكيين أنه نجح بقتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في ماي 2011.