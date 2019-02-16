صرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس السبت، بأن تنسيقا سيجري بين دائرته الوزارية وبين وزارة التربية حول برامج العلوم الإسلامية في الطور الثانوي، فيما أكد أن الارتفاع في تكلفة الحج لسنة 2019 لن يبلغ مستويات قياسية.

وكشف الوزير بدار الإمام، خلال اجتماع مع إطارات الوزارة، أن تكلفة الحج الخاصة بموسم 2019 تم تحديدها، ولكن لن يتم الكشف عنها إلاّ بعد اختتام القرعة، وأضاف المسؤول: “تكلفة الحج حددناها، لكن لن نعلن عنها إلاّ حين اختتام قرعة الحج الإضافية”، مفيدا بأن تكلفة الحج ارتفعت عن السنة الماضية، وهذا بسبب ارتفاع تكاليف النقل، بالإضافة إلى الضرائب، مؤكدا بأن الارتفاع لن يصل إلى مستوى جنوني، نافيا المبالغ التي تم تداولها البعض.

وبشأن الجدل القائم حول المناهج الإسلامية، بعد تصريحه الذي انتقد فيه مناهج الطور الثانوي في العلوم الإسلامية، أوضح عيسى أنه تلقى الإجابة من وزارة التربية بخصوص السؤال الذي طرحه: “كنت قد صححت الموضوع، بأنني طرحت سؤالا وتلقيت جوابا”، وعليه كشف عيسى عن تنسيق سيكون بينه وبين وزارة التربية، “سيصب في مصلحة الأسرة والمساجد والمجتمع الجزائري عموما”.

على صعيد آخر، اعتبر الوزير أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تؤثر على الأئمة الجزائريين على مستوى كل التراب الوطني، مؤكدا بأنهم ليسوا على علم بأنها تسيّر من الخارج من قبل مراهقين، لكنه أضاف قائلا: “غيرة الجزائريين على مرجعيتنا الدينية أضحت واضحة للعيان، آخرها التفاعل مع الأذان الذي سيرفع في مسجد الجزائر بالطابع الجزائري”. ويذكر أنه قد أجريت، أمس السبت، قرعة الحج الاستثنائية، والخاصة بالمواطنين الذين سجلوا في القرعة أكثر من 10 مرات، ولم يسعفهم الحظ، حيث قدرت الحصة بألفين خلال السنة الجارية، خلافا لما كان عليه السنتين الماضيتين، حيث لم تتجاوز الألف.