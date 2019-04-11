أفاد صندوق النقد العربيي أن الدول العربية بحاجة إلى 60 مليون وظيفة جديدة حتى 2020 للإبقاء على مستويات بطالة الشباب عند مستوياتها الحالية .



وأشار الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العربي 2019" إلى أن معدل البطالة في الدول العربية بلغ 10 بالمائة خلال العام الماضي وفق تقديرات البنك الدولي وهو ما يمثل تقريبا ضعف المتوسط العالمي البالغ 5.4 بالمائة.



وأوضح التقرير أن تتبع تطور معدل البطالة خلال الفترة (2000- 2009 ) و(2009-2018 ) تشير إلى أن الفترة الأولى اتجه معدل البطالة للانخفاض التدريجي بما يعكس ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل وهو ما خفض المعدلات من 12 بالمائة في عام 2000 إلى 9 بالمائة في عام 2009.



بينما اتسمت الفترة من 2009 - 2018 بانخفاض معدل النمو الاقتصادي ليسجل 6. 2 بالمائة مقارنة بمعدل نمو القوى العاملة 3.3 بالمائة، كما أضعفت التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلدان العربية على الصعيدين الإقليمي والعالمي خلال تلك الفترة من قدرة الدول على زيادة معدلات التشغيل .



وأشار التقرير إلى أن ما يزيد من حجم التحديات التي يفرضها ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية تركزها في أوساط الشباب في الشريحة العمرية (15-24 سنة)، حيث بلغ معدل بطالة الشباب في الدول العربية 1. 26 بالمائة في عام 2018 وهو تقريبا المستوى المسجل عام 2000 ويعادل نحو ضعف معدل بطالة الشباب على مستوى العالم 2. 13 بالمائة.



من جانب آخر يضيف المصدر ذاته، ترتفع مستويات بطالة الشباب بشكل كبير بين أوساط الإناث في الدول العربية لتصل إلى 40 بالمائة مقابل 15 بالمائة في المتوسط العالمي وهو ما يحد من آفاق النمو في الدول العربية ويضعف من معدل نمو العمالة والسكان النشيطين اقتصاديا بالطاقات الإنتاجية الحالية.



وأكد الصندوق أنه لتفادي مشكلة البطالة كأكبر التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية يجب أن تعمل الدول العربية على مواصلة استراتيجيات تنويع الاقتصاد وتنفيذ إصلاحات مؤسسية لزيادة ديناميكية ومرونة أسواق العمل والمنتجات وزيادة فرص التمويل للشباب والاستفادة من تسارع وتيرة التقنيات المالية .