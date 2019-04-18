سيشهد المصعد الهوائي لتلمسان توقفا استثنائيا من أجل أشغال الصيانة ما بين 21 و 30 أفريل الجاري، حسبما علم اليوم الخميس من المؤسسة الجزائرية للنقل بالمصاعد الهوائية بالجزائر العاصمة.

وذكرت المكلفة بالإعلام بذات المؤسسة زهرة بوجو لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المصعد الهوائي سيتوقف خلال الفترة المذكورة عن تقديم خدماته للمواطنين انطلاقا من محطة الحوض الكبير وإلى غاية محطة هضبة لالة ستي بمدينة تلمسان بسبب أشغال الصيانة.

ويرتقب أن يستأنف المصعد الهوائي نشاطه من جديد بدءا من الفاتح ماي المقبل لتقديم خدماته من السابعة صباحا وإلى غاية الثامنة مساء.