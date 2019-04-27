قتل ليلة السبت، ما لا يقل عن 15 شخصا بسريلانكا، على اثر مداهمة قوات الأمن و الجيش لمنزل في مدينة كالموناي شرق البلاد، يرجح انه مخبأ لعناصر جماعة ارهابية، متهمة بتنفيذ سلسلة تفجيرات الأحد الماضي، خلفت أكثر من 300 قتيلا و 500 جريحا.

و خلال محاولة قوات الأمن اقتحام منزل يعتقد انه مخبأ لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في كالموناي، قام ثلاثة رجال بتفجير أنفسهم داخله ، ما أدى إلى مقتل ثلاث نساء وستة أطفال لم تحدد هوياتهم بعد، كما عثرت الشرطة على جثت ثلاثة رجال آخرين خارج المنزل يشتبه في كونها تعود للانتحاريين، وأدى تبادل إطلاق نار بين قوات الأمن و مسلحين إلى مقتل مدني.

هذه التطورات جاءت بعد ساعات قليلة على عملية تفتيش مبنى في سينتاماروتو قريبا من شرق العاصمة كولومبو، يرجح انه المكان الذي سجلت فيه داعش فيديو تبنيها تفجيرات عيد الفصح، حيث ضبطت السلطات السريلانكية مواد متفجرة وراية لتنظيم الدولة الإسلامية و سترات مماثلة لتلك التي ارتداها الملثمون في الفيديو.

و كانت السلطات السريلانكية قد أعلنت يوم الجمعة، أن زهران هاشم زعيم جماعة التوحيد الإسلامية المتهمة بالوقوف وراء هجمات عيد الفصح، قد لقي حتفه ضمن إحدى تفجيرات الأحد الماضي.

هذا وكتفت قوات الأمن عملياتها بحثا عن متطرفين بعد إعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن سلسلة الاعتداءات الانتحارية ، فيما أوقفت الشرطة حوالي 75 شخصا مشتبه بهم منذ الأحد الماضي.