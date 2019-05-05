ارتفعت حصيلة الشهداء بقطاع غزة منذ الجمعة إلى 11 شهيدا، وسقط قتيلان صهيونيان جراء قصف المقاومة، في وقت هددت فيه فصائل المقاومة بتوسيع دائرة الرد.

وفي أحدث التطورات، استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون بجروح مختلفة جراء قيام طائرة استطلاع صهيونية باستهدافهم بعدد من الصواريخ في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ومن بين شهداء القصف الصهيوني العنيف سيدة وطفلة سقطتا في قصف على حي الزيتون شرقي مدينة غزة، كما دمرت طائرات الاحتلال سبعة مبان سكنية في مناطق متفرقة من القطاع، في حين أعلنت وزارة الصحة بالقطاع إصابة أكثر من أربعين فلسطينيا بجراح مختلفة، بينهم حالات بالخطيرة.

وذكرت مصادر إعلامية، أن القصف الجوي استهدف شرق مدينة غزة واللسان البحري على شاطئ بحر شمال القطاع، تزامنا مع إطلاق عشرات القذائف المدفعية.

كما أعلن جيش الأحتلال في بيان اليوم استدعاء لواء المدرعات السابع إلى منطقة الحدود مع قطاع غزة، لمواصلة الجهود الدفاعية المختلفة .