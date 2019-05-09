أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، عن إلغاء الرحلات الجوية المتجهة والقادمة من فرنسا، المبرمجة بعد ظهر اليوم، بسبب طلب من المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي.

وأوضح بيان للجوية الجزائرية، "أن المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي طلبت من شركات الطيران الكبرى تخفيض خطط رحلاتها بنسبة 30٪، ما يترتب عنه تأخير في العديد من الرحلات المبرمجة لنهار اليوم"

وأضاف ذات البيان: "أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تعلن احتمال إلغاء رحلات جوية مبرمجة بعد ظهر اليوم نحو فرنسا، وذلك ضمن أزيد من 600 رحلة من المحتمل إلغاؤها".