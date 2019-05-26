حاز حزب التجمع الوطني لليمين المتطرف على المرتبة الأولى حسب التقديرات الأولى بنسبة 23 في المئة متقدما على الحزب الحاكم لماكرون "الجمهورية تمضي" قرابة 22 في المئة لحزب الخضر المفاجأة بإحتلاله المرتبة الثالثة 12 في المئة في موجة خضراء مستفيدا من تفكك اليسار ،ليتكبد بهذه الناائج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هزيمة خلال هذه الإنتخابات التي كان يعول عليها خاصة عندما وضع في برنامجه الرئاسي أوروبا في الأمام .



وقال متصدر قائمة مارين لو بان "جوردان بارديلا" ان الفرنسيون اوضحوا من خلال تصويتهم رفضهم لسياسة ماكرون، برفعهم في الإنتخابات إلى المرتبة الأولى حيث سيحرزون على ما بين 22 و 24 مقعدا داخل البرلمان الأوروبي.



وخابت آمال كلا من الأحزاب الكلاسيكية الأخرى للجمهوريين من اليمين الذي احتل المرتبة الرابعة .