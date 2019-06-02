تقدمت أمس هيئة دفاع المسجون المضرب عن الطعام عبد الله بن نعوم، مشكلة من نقيب المحامين لسيدي بلعباس الأستاذ محمد عثماني والمحامي والناشط الحقوقي كرمة محمد بطلب رسمي إلى النائب العام لدى مجلس قضاء غليزان، نهار اليوم، لجدولة جلسة اقرب الآجال للنظر في طلب الإفراج المؤقت عن موكلهما الذي يقضي عقوبة السجن بعامين نافذين في مؤسسة إعادة التربية والتأهيل لسيدي بلعباس. وذلك في ظل تدهور حالته الصحية الناتجة عن معركة الأمعاء الخاوية التي يقودها منذ قرابة الثلاثة اشهر، ما عجل بتحويله مساء الخميس الفارط إلى المصلحة الخاصة بالمساجين على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور عبد القادر حساني" بسيدي بلعباس، لإخضاعه للعلاج المكثف، خاصة في ظل ما يثار حول قضية المرحوم الدكتور كمال الدين فخار الذي وافته المنية بتاريخ 28 ماي الفارط بمستشفى "فرانتز فانون" بالبليدة.



