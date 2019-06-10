قال مسؤول محلي ومصدر أمني، اليوم الإثنين، إن 95 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم شنه مسلحون الليلة الماضية على قرية تقطنها عرقية دوجون في وسط مالي.

وقال المسؤول في منطقة كوندو حيث تقع قرية سوبان-كو في تصريح "لدينا 95 مدنيا في عداد القتلى احترقت جثثهم ونواصل البحث عن الآخرين".

وقالت مصادر إعلامية أخرى: "أن هناك 95 قتيلا و 19 مفقودا في هجوم على قرية لقبيلة دوجون وسط البلاد"

وأفاد مصدر أمني، في عين المكان أن "قرية تابعة لعرقية دوجون مسحت فعليا من الوجود".

وقتل مئات الأشخاص منذ جانفي الماضي في اشتباكات بين الصيادين من عرقية دوجون والرعاة من عرقية فولاني.

وأسفر هجوم مسلح على إحدى القرى في مارس الماضي، عن مقتل ما يزيد على 150 شخصا في واحد من أكثر أحداث العنف دموية في التاريخ الحديث للبلد الواقع في غرب إفريقيا.