تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية لحراس السواحل لوهران صباح أمس الثلاثاء من اعتراض 19 مرشحا للهجرة غير الشرعية شمال رأس الإبرة (كريشتل) التابعة لبلدية قديل.

وأوضحت خلية الاتصال لهذا السلك الأمني، أنه تم اعتراض هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا على متن زورق مطاطي بقوة 40 حصانا في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا على بعد 9 أميال شمال غرب رأس الإبرة خلال دورية لحراس السواحل.

و ينحدر هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، الذين انطلقوا من شاطئ كريشتل، من ولايتي وهران ومعسكر، وقد تم تسليم هؤلاء الأشخاص بعد استكمال الإجراءات القانونية لمصالح الدرك الوطني بقديل لتقديمهم أمام العدالة.