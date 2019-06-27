أطلق يميني متطرف النار على إمام مسجد بريست رشيد الجاي ومصل بعد الرابعة و النصف زوالا، ولاذ بالفرار على متن سيارته من نوع كليو رمادية قبل أن ينتحر بعدها.



وأدان رئيس المرصد الفرنسي المناهض للإسلاموفوبيا عبد الله زكري في حديثه لـ "الخبر " الهجوم المنفذ على الإمام الذي أصيب على مستوى الصدر و الرجلين إلى جانب مصل آخر .



كما دعا متحدث "الخبر " المكونة المسلمة بفرنسا إلى توخي الحذر واليقظة بالنظر إلى الخطابات العدائية المتضاعفة على القنوات التلفزيونية تجاه مسلمي فرنسا خاصة خلال 48 ساعة الأخيرة حول مسألة إرتداء لباس السباحة البوركيني ضف إلى ذلك مناخ القلق الذي تعيشه المكونة المسلمة بعد إعتقال شبكة من اليمينيين المتطرفين المتشددين كانت تخطط لتنفيذ إعتداءات ضد المسلمين بفرنسا خاصة المحجبات و أئمة المساجد.



وإغتنم عبد الله زكري الفرصة لمطالبة السلطات الفرنسية بتعزيز الرقابة على المساجد.



ومن جهة أخرى سارع وزير الداخلية كريستوف كاستانير في تغريدة له على حسابه تويتر بإدانة الهجوم والطلب من محافظات الشرطة تشديد الحراسة على أماكن العبادة .



وأشارت التحريات الأمنية الأولية التي عثرت على منفذ الهجوم منتحرا بالقرب من سيارته إلى أنه ينتمي إلى مجموعة يمينية متطرفة.