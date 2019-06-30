أشارت مصادر إسبانية إلى أن النجم الفرنسي كيليان مبابي ،أبلغ ناديه باريس سان جرمان، أنه لا يرغب باللعب مع الفريق لفترة طويلة، ليفتح باب التوقعات على مصرعيه.

وقالت صحيفة "ماركا" إن مبابي قد أبلغ إدارة سان جرمان برغبته بالرحيل، وأنه لا يريد تجديد عقده مع النادي، وذلك بعد عامين قضاهما مع فريق العاصمة الفرنسية.

وقالت الصحيفة إن مبابي أبدى رغبته بالرحيل، وقالت إن العائد المادي لن يؤثر على قراره، مما يعني أن نجم منتخب فرنسا قد يكون مستعدا لتخفيض راتبه السنوي من أجل انتقاله لناد كبير في أوروبا، مثل ريال مدريد.

ويعتبر النادي "الملكي" من أكثر المهتمين بالتعاقد مع مبابي، ولكن التعاقد معه هذا الصيف قد يبدو صعبا، بعد إنفاق أكثر من 100 مليون يورو على صفقة البلجيكي إيدن هازارد.

ويتقاضى مبابي أكثر من 17 مليون يورو سنويا في باريس، وقد ينخفض راتبه السنوي في حال انتقاله لفريق مثل ريال مدريد أو ليفربول، وكلاهما لن يستطيع منافسة سان جرمان في الإغراءات المادية.

وينتهي عقد مبابي صيف 2022، إلا أن مبابي يريد الرحيل قبل انتهاء عقده، فهو يرى "مستقبله في مكان آخر"، حسب ما قالت الصحيفة.