تمكنت فرق التدخل العاملة على موقع الحريق في مركب "ج.أن.أل 1" بالمنطقة الصناعية لأرزيو، من إطفاء النار نهائيا اليوم الأربعاء، وبالتحديد على الساعة الثانية والنصف، بعد يومين وليلتين من المجهودات المتواصلة.

وقد تمكنت فرق التدخل من إخماد النيران نهائيا بمساهمة عمال "المركب المنكوب"، بعد أن تمكنوا من العزل الكلي للمنطقة المشتعلة بإغلاق صمامات كل الأنابيب المتصلة بموقع الحريق وتوقيف تدفق الغاز إليه.

وقد عمت فرحة كبيرة في أوساط عمال أقدم مركب لتمييع الغاز الطبيعي في المنطقة الصناعية لأرزيو، وكذا أعوان الأمن والوقاية ومصالح الحماية المدنية، الذين عملوا دون انقطاع لتجنب الكارثة. وكان المدير العام لمجموعة سوناطراك، تنقل أمس، إلى المنطقة الصناعية لأرزيو لمعاينة الأوضاع، كما ينتظر أن يحل مساء اليوم محمد عرقاب وزير الطاقة، بوهران، حيث سيزور جرحى حادث الانفجار الموجودين تحت العناية في المستشفى الجامعي 1نوفمبر، ويتنقل بعدها إلى المنطقة الصناعية لأرزيو.

وكان أعوان الحماية المدنية ومصلحة الوقاية والأمن للمنطقة الصناعية لأرزيو، قد واصلوا إخماد النيران، على مستوى محيط الخزان الأول لمركب تمييع الغاز "جي.ب.أل 1"، إلى غاية منتصف نهار أمس.

وعلمت "الخبر" أن مجموعة سوناطراك قررت التوقيف الكلي لمركب "جي.أن.أل 1"، بعد أن تأكد أن إعادة تشغيله في الظرف الراهن، قد يتسبب في "مشاكل أمنية"، وهذا قبل أن تكشف المعاينة الدقيقة وضعية التجهيزات والأنابيب وكذا وحدات التبريد والتجميد وغيرها "التي تأثرت من قوة الانفجار الأول الذي أعقبه الحريق".