أودى حادث مرور وقع مساء اليوم بالطريق الوطني رقم 11 على مستوى منطقة وادي البلاع بالمدخل الشرقي لبلدية شرشال في تيبازة بحياة 4 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة كحصيلة أولية.

وأفادت مصادر محلية أن الحادث وقع على إثر تصادم بين سيارة سياحية من نوع بيجو 207 كانت تقل عائلة متكونة من الوالدين وطفل ورضيع وحافلة لنقل المسافرين من الحجم الصغير مما أسفر عن هلالك العائلة بأكملها وإصابة 12 شخصا آخرين من ركاب الحافلة بجرح متفاوتة الخطورة.

وفور الحادث تدخلت مصالح الحماية المدنية بشرشال لإسعاف الجرحى ونقلهم نحو مستشفى شرشال فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات هذه المجزرة المرورية.