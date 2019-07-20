أوردت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن متحدث باسم شركة لوفتهانزا الألمانية أن الشركة توقف بشكل مؤقت رحلاتها إلى القاهرة كإجراء وقائي في الوقت الذي تجري فيه مزيدا من التقييم.

وقالت شركة لوفتهانزا إنها ألغت رحلات من فرانكفورت وميونيخ إلى القاهرة السبت وستسأنف رحلاتها الأحد.

يأتي ذلك عقب إعلان شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش ايروايز) تعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع بسبب مخاوف أمنية دون أن تذكر تفاصيل بشأن الدافع وراء هذه الخطوة.