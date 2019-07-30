أكد وزير الأشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة، على ضرورة الشروع في العمليات التجريبية للتراموي مستغانم أواخر الثلاثي الأول من السنة المقبلة على أن يتم استلام المشروع نهائيا مع دخوله حيز الخدمة قبل نهاية السداسي الأول من 2020، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان صادر عن ذات الوزارة.

وشدد كورابة خلال ترأسه أمس الإثنين، لاجتماع بمقر الوزارة خصص لدراسة مدى تقدم مختلف المشاريع بولاية مستغانم لاسيما مشروع التراموي والطريق المزدوج الذي يربط المدينة بالطريق السيار شرق-غرب، وذلك بحضور والي مستغانم محمد عبد النور رابحي على "ضرورة احترام الآجال المحددة لمشروع تراموي مستغانم والانتهاء من أشغال تهيئة المحيط في القريب العاجل بغية التقليل من الإزعاج الذي تسببه الأشغال اليومية لساكنة المنطقة.

وكان الوزير قد تلقى خلال الاجتماع الذي ضم بالإضافة إلى إطارات القطاع جميع المتدخلين والشركات المعنية بالإنجاز والمتابعة، عرضا مفصلا عن تقدم أشغال مشروع تراموي مستغانم التي تجاوزت نسبة إنجازه 66 بالمائة.