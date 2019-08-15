خضع الناشط في الحراك الشعبي بميلة المدعو نذير كلوز لتحقيق مطول من قبل مصلحة الشرطة الإلكترونية التابعة لأمن ولاية ميلة، عقب استدعائه مساء اليوم الخميس.

كلوز الذي يعد أحد أبرز نشطاء الحراك بميلة منذ 22 من فيفري الماضي وجهت له تهمة التخابر مع أطراف أجنبية، حسب مصدر مقرب من هذا الأخير ويرجح أن يكون الطرف الأجنبي إحدى القنوات الأجنبية التي نشرت فيديو لمسيرة من مسيرات ميلة.

في حين ينفي كلوز تعاونه مع أي جهة إعلامية أجنبية حسب المصدر ذاته. وقد اعتبر بعض المتضامنين مع الناشط كلوز استدعاء هذا الأخير يدخل في إطار التضييق على نشطاء الحراك ومحاولة للضغط على المتظاهرين.