أفادت حصيلة جديدة مؤقتة اليوم السبت بارتفاع عدد الوفيات وسط الحجاج الجزائريين إلي 18 شخصا.

وصرح السفير عبد القادر حجازي، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن " المتوفي هو الحاج طوايبية محمد الطيب من مواليد 1953 (66 سنة) ببلدية جيلالي بن عمر ولاية تيارت ومن ناحيته أوضح رئيس البعثة الطبية الدكتور محمود دحمان أن المتوفي لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفي الملك عبد العزيز بمكة إثر سكتة قلبية.

وأشار ذات المتحدث من جهة أخري إلي أن البعثة الطبية قامت منذ بداية موسم الحج بفحص أكثر من 23 ألف حاجا مريضا.