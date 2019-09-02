لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون بجروح في حادث مرور وقع اليوم الاثنين بولاية تيارت حسبما أفاد به مدير الصحة والسكان.

وأوضح مختار مقران أن مصالح مستشفى "يوسف دمرجي" لتيارت سجلت وفاة 5 أشخاص من بينهم 3 أطفال إضافة إلى 8 مصابين إثر هذا الحادث الذي وقع بقرية تسلمت (بلدية السبعين) على مستوى الطريق الوطني رقم 14.

و أفادت مصالح الحماية المدنية للولاية أن أعوان وحدتها الرئيسية بتيارت مدعومة بوحدة الدحموني تدخلوا لنقل ضحايا حادث مرور الذي نجم عن اصطدام بين 3 سيارات وشاحنة.

وقد تم نقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى "يوسف دامرجي" بتيارت مع إجلاء الجرحى إلى مصلحة الاستعجالات بذات المرفق الصحي.