تيارت: 5 قتلى و 8 جرحى إثر حادث مرور

مجتمع
2 سبتمبر 2019 () - واج/س.أ
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لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون بجروح في حادث  مرور وقع اليوم الاثنين بولاية تيارت حسبما أفاد به مدير الصحة والسكان.

وأوضح مختار مقران أن مصالح مستشفى "يوسف دمرجي" لتيارت سجلت وفاة 5 أشخاص من  بينهم 3 أطفال إضافة إلى 8 مصابين إثر هذا الحادث الذي وقع بقرية تسلمت (بلدية  السبعين) على مستوى الطريق الوطني رقم 14.

و أفادت مصالح الحماية المدنية للولاية أن أعوان وحدتها الرئيسية بتيارت  مدعومة بوحدة الدحموني تدخلوا لنقل ضحايا حادث مرور الذي نجم عن اصطدام بين 3  سيارات وشاحنة.

وقد تم نقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى "يوسف دامرجي" بتيارت مع  إجلاء الجرحى إلى مصلحة الاستعجالات بذات المرفق الصحي.

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