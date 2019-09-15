أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في بيان لها اليوم عن البرنامج الجديد لسير الرحلات الذي يخص القطارات الكهربائية الخاصة بضواحي العاصمة.

ويخص هذا البرنامج الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019 ، محور الجزائر –العفرون، والجزائر-الثنية-واد عيسى، وآغا –زرالدة، وآغا -مطار هواري بومدين.

وحسب البيان فقد "حرصت الشركة في إعداده على مراعاة أوقات الذروة الخاصة بتنقلات المسافرين مع زيادة نوعية في الرحلات خلال الفترة الصباحية والمسائية".

وبخصوص مواقيت انطلاق ووصول الرحلات فقد أعدت الشركة 4 جداول توضح البرنامج اليومي للمحاور الأربعة، بحسب نفس المصدر.

وبالنسبة لخط الجزائر-زرالدة تنطلق رحلات الذهاب من خط الجزائر ابتداء من الساعة 5 و10 د من محطة آغا إلى غاية الساعة 18 و35 د فيما تنطلق رحلات الإياب من زرالدة ابتداء من الساعة 6 و15 د إلى غاية الساعة 19 و40 دقيقة.

أما بالنسبة لخط آغا-مطار هواري بومدين, تنطلق رحلات الذهاب من آغا ابتداء من الساعة 5.00 صباحا وإلى غاية الساعة 21 و05 د ، فيما تنطلق رحلات الإياب من المطار ابتداء من الساعة 5.30 صباحا إلى غاية الساعة 21 و35 د.

وبالنسبة لخط الجزائر-العفرون تنطلق أولى رحلات الذهاب من محطة الجزائر على الساعة 5 و45 د إلى غاية الساعة 18 و50 د ، فيما تنطلق أولى رحلات الإياب من محطة العفرون على الساعة 5 و40 د إلى غاية الساعة 18 و30 د.

وتنطلق أولى رحلات الذهاب عبر خط الجزائر-الثنية- تيزي وزو على الساعة 5 و40 د انطلاقا من محطة الجزائر إلى غاية الساعة 19.00 ، وتنطلق أولى رحلات الذهاب من الثنية نحو محطة واد عيسي على الساعة 5 و15 د إلى غاية الساعة 18 و26 د،

وتنطلق رحلات الإياب من محطة واد عيسي ابتداء من الساعة ال5 و05 د حتى الساعة 18.00 ، ومن محطة الثنية نحو الجزائر ابتداء من الساعة 5 و50 د حتى الساعة 18 و50 د.