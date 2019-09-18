حجز 169كلغ من "الكيف" بالعاصمة هذا الصيف

مجتمع
18 سبتمبر 2019 () - واج/س.أ
0 قراءة
+ -

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من حجز أزيد من  169 كلغ من القنب الهندي وقرابة 30.000  قرص مؤثر عقلي خلال موسم الاصطياف  2019 ، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لذات الهيئة الأمنية .

 وأوضح البيان أن مصالح أمن ولاية الجزائر خلال موسم الاصطياف 2019  قامت  بمعالجة 6522 قضية وتوقيف 7741 مشتبه فيه، مضيفا أنه في مجال قضايا المخدرات  وحمل الأسلحة البيضاء المحظورة تم تسجيل 2643 قضية أسفرت عن توقيف 3170 شخص مع  حجز 169.5 كلغ من القنب الهندي و 29.703  قرص مؤثر عقلي وكذا 186 غرام من  الكوكايين و 184 غرام من الهيروين و55 قارورة محلول مخدّر، أفضت إلى توقيف 879  شخص بسبب حيازتهم لأسلحة بيضاء محظورة.

من جهة أخرى، ذكر المصدر فيما يخص قضايا المساس بالأشخاص أنه تم كذلك معالجة 2007 قضايا أوقف على إثرها 2304 مشتبه فيه. أما في مجال قضايا المساس بالممتلكات فقد عالجت ذات المصالح 1022 قضية أفضت إلى توقيف 1388 شخص تم تقديمهم أمام الجهات القضائية. 

وأبرز البيان أنه في مجال الوقاية المرورية تم تسجيل خلال نفس الفترة 37.518   مخالفة مرورية تم على إثرها ُسحب 12.624 رخصة سياقة مع تسجيل 203 حوادث مرور أفضت إلى 16 حالة وفاة و 233 جريح.

واستنادا لذات المصدر، فقد بلغ عدد المكالمات الهاتفية عبر الخط الأخضر 1548  و 17 ما مجموعه 138.827 مكالمة في حين تم تسجيل على الخط الأخضر 104  أزيد من  3580 مكالمة.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول