تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من حجز أزيد من 169 كلغ من القنب الهندي وقرابة 30.000 قرص مؤثر عقلي خلال موسم الاصطياف 2019 ، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لذات الهيئة الأمنية .

وأوضح البيان أن مصالح أمن ولاية الجزائر خلال موسم الاصطياف 2019 قامت بمعالجة 6522 قضية وتوقيف 7741 مشتبه فيه، مضيفا أنه في مجال قضايا المخدرات وحمل الأسلحة البيضاء المحظورة تم تسجيل 2643 قضية أسفرت عن توقيف 3170 شخص مع حجز 169.5 كلغ من القنب الهندي و 29.703 قرص مؤثر عقلي وكذا 186 غرام من الكوكايين و 184 غرام من الهيروين و55 قارورة محلول مخدّر، أفضت إلى توقيف 879 شخص بسبب حيازتهم لأسلحة بيضاء محظورة.

من جهة أخرى، ذكر المصدر فيما يخص قضايا المساس بالأشخاص أنه تم كذلك معالجة 2007 قضايا أوقف على إثرها 2304 مشتبه فيه. أما في مجال قضايا المساس بالممتلكات فقد عالجت ذات المصالح 1022 قضية أفضت إلى توقيف 1388 شخص تم تقديمهم أمام الجهات القضائية.

وأبرز البيان أنه في مجال الوقاية المرورية تم تسجيل خلال نفس الفترة 37.518 مخالفة مرورية تم على إثرها ُسحب 12.624 رخصة سياقة مع تسجيل 203 حوادث مرور أفضت إلى 16 حالة وفاة و 233 جريح.

واستنادا لذات المصدر، فقد بلغ عدد المكالمات الهاتفية عبر الخط الأخضر 1548 و 17 ما مجموعه 138.827 مكالمة في حين تم تسجيل على الخط الأخضر 104 أزيد من 3580 مكالمة.