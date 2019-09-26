رفض عبد المجيد تبون، الرد على تصريحات علي بن فليس، الذي قال أن ترشحه (تبون) يعني عهدة خامسة باسم جديد.

رد الوزير الأول الأسبق، عبد المجيد تبون، على أسئلة الصحفيين عقب سحبه استمارات الترشح، وعن تصريحات علي بن فليس قال "سي علي حر يقول ما يشاء، أنا تربطني به علاقة منذ 1977 يوم كنت أمين عام بولاية باتنة وهو محامي".

وأضاف "الوقت صعب لذا هو ليس للجدال ورفض الآخر".

وعن أولوياته قال "يجب إعادة بعث البلاد والجزائر بحاجة لكل أبنائها، ومن باب أن لدي تكوين اقتصادي فإن الأولوية ستكون للاقتصاد ويجب أيضا إرجاع الطمأنينة للشعب وتهدئة الأمور".

وقال عبد المجيد تبون أنه يجب إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة، متعهدا بضمان حرية الصحافة على سبيل المثال.

وعن محاربة الفساد، قال أن المسعى سيتواصل، مشيرا أنه كان هو وابنه ضحايا للعصابة "حتى صورتي نزعت من جدران قصر الحكومة".